Libya’da elektrik idaresinde yangın: Yaralılar var Devasa alevler nedeniyle 12 kişi yaralandı. Başbakan Dibeybe, yangına yakın bölgelerde yaşayanlar için tahliye emri verdi.

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AA & Ensonhaber

Libya’nın başkenti Trablus’ta alevler geceyi aydınlattı.

Trablus’un el-Kerimiye bölgesinde elektrik idaresinde yangın çıktı.

Alevler elektrik depolarına ağır hasar verirken, gaz hattı ve yerleşim yerlerine de yaklaştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil servis ekibi yönlendirildi.

Yangında 12 kişi yaralandı

Libya basını, yangın sonucu 12 kişinin yaralandığını aktardı. Üç Sivil Savunma üyesinin hafif yaralandığı, 9 kişinin de yangın nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler, alevlerin boyutunu gözler önüne serdi.

Patlama sesi duyuldu

Görgü tanıkları, bölgede patlama sesi duyduklarını bildirdi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yangına yakın bölgelerde yaşayan tüm sivillerin edilmesi talimatını verdi.

Başbakan Dibeybe, olayın soruşturulmasını istedi.