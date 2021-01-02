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    Libya'da Misrata Havaalanı'nda uçuşlar yeniden başladı

    Havaalanında 5 aylık aranın ardından ilk sefer düzenlendi.
    • AA
    • 02.01.2021 - 16:23
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    Libya'da Misrata Havaalanı'nda uçuşlar yeniden başladı

    Libya'nın Misrata kentindeki uluslararası havaalanı, ağustosta ara verdiği uçuşlara yeniden başladı.

    Havaalanı yönetiminin yaptığı açıklamada, ilk uçuşun dün Libya'nın özel bir havayolu şirketi ile Tunus'a yapıldığı belirtildi.

    AĞUSTOSTA UÇUŞLAR DURDURULDU

    Havaalanı Müdürü Adil Gazit, havaalanının geliştirilmesi ve yolcu salonunun yenilenmesi için bir Türk şirketi ile görüşmekte olduklarını kaydetti.

    Havaalanında geçen yıl 4 Ağustos'ta kaza sonucu çıkan yangın nedeniyle hava trafiği durdurulmuştu.

    LİBYA'NIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KENTİ

    Misrata, başkent Trablus ve Bingazi'nin ardından Libya'nın üçüncü büyük kenti durumunda.

    Libya da Misrata Havaalanı nda uçuşlar yeniden başladı #1

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