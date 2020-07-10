Libya'da petrol üretimi yeniden başlıyor

Uzun süredir devam eden kesinti nedeniyle petrol üretim hacmi düşük başlayacak.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülke genelindeki petrol limanlarında üretim ve ihracatın başlayacağını duyurdu.

Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu NOC, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelindeki petrol ihracatına ilişkin mücbir sebep halinin kaldırıldığını ve ilk olarak Sidra Petrol Limanı'ndaki ham petrol tanker gemisine yükleme yapılacağını belirtti.

ÜRETİM İLK AŞAMADA DÜŞÜK BAŞLAYACAK

Ülke genelinde ocak ayından bu yana petrol üretimine karşı uygulanan yasa dışı blokajın petrol rezervlerinde yol açtığı tahribat sonucu üretimin ilk aşamada düşük başlayacağı kaydedilen açıklamada, kapasite artışının zaman alabileceği belirtildi.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen NOC Genel Müdürü Mustafa Sanallah, ulusal iyileşme adına bu adımı atabildikleri için memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu başarılı sonucu sağlamak için görüşmelere katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyoruz. Bu adım, kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek için ortak ulusal çıkar üzerinde uzlaşılan bir an olarak kabul edilmeli."





6.5 MİLYAR DOLAR ZARAR

Sanallah, altyapının kalıcı hasar gördüğü bir durumda, önceliğin tesislerin bakımı için bütçe ayrılması olduğunu ifade ederek, "Libya'nın petrol üretiminin yeniden esir alınmaması için doğru adımların atılmasının önemini" vurguladı.

Açıklamada ayrıca Libya ekonomisinin, petrol kesintisi nedeniyle bugüne kadar 6.5 milyar dolar zarar etmesinin yanı sıra, NOC'nin üretim kesintisi kaynaklı altyapıda doğan zararı gidermek için büyük bir maliyetle karşı karşıya olduğu bilgisi yer aldı.

HAFTER'E BAĞLI GRUP ENGELLEDİ

NOC, iki gün önce yaptığı açıklamada, Sidra Petrol Limanı'nda mücbir sebep halini kaldırmaya yani üretimi yeniden başlatmaya hazır olduğunu ancak paralı askerlerin limanı terk etmesini ve limandaki bir tankere depodan ham petrol yüklenmesini şart koşmuştu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, daha sonra yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grubun, üretimin durmuş olduğu Sidra Petrol Limanı'nda bir petrol tankerine depodan ham petrol yüklenmesini engellediğini duyurmuştu.

NOC, Libya'da üretim kesintisinden kaynaklı petrol altyapısının uğradığı zararın durdurulması ve ülkenin petrol varlıklarının daha da kötüye gitmesini önlemek için üretimin bir an önce başlaması gerektiğini bildirmişti.