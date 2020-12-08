Libya'da Türk gemisine el konuldu

Reuters ajansı, Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun ülkenin Misrata limanına giden Jamaika bandıralı bir Türk gemisine el koyduğunu duyurdu.

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasında varılan ateşkese rağmen son günlerde ülkenin Sirte ve Cufra bölgelerinde askeri hareketlilik yaşanırken, Misrata Limanı'nda bir Türk gemisinin alıkonulduğu iddia edildi.

Hafter komutasındaki ordunun sözcülerinden Reuters'a yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Misrata Limanı'na gelen Jamaika bandıralı bir Türk gemisi durduruldu.

TRABLUS'UN ATEŞKESİ BOZMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİNİN OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen saatlerde Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Sky News kanalında yayınanan basın toplantısında Trablus'un ateşkesi bozmaya yönelik girişimlerinin olduğunu iddia etmişti.

Türkiye'yi ateşkesi bozmaya çalışmakla suçlayan Mismari, ordu birliklerine 'provokasyonlara gelmeme talimatı verdiklerini' söylemişti.