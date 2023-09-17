Libya'daki sel felaketi dron kamerasında Libya'daki sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde kentin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.

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AA & Ensonhaber

10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası; Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

Felaket sonucunda 11 bin 300 kişi hayatını kaybederken, Derne kentinde hala 9 binden fazla kişinin kayıp olduğu belirtiliyor..

Hasarın büyük olduğu Derne'de iki baraj çökerken, sel nedeniyle kentin yarısı yok oldu.

Yağış miktarının ise 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu belirtilen bölgede, birçok noktada afetin acı izleri görülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardım ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor.

Havadan görüntülendi

Felaketten en çok etkilenen Derne'de Anadolu Ajansı, geride kalan enkazı havadan görüntülendi.

Dron görüntüleri afetin boyutunu gözler önüne seriyor..

Dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne'nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.

Bazı araçların üst katlardaki evlere girdiği, bazı marketlerin su altında kalmasıyla birçok gıda maddesinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Derne hayalet şehre dönüştü

Sivil halkın neredeyse tamamının kenti terk etmesiyle Derne adeta hayalet şehri andırmaya başladı.