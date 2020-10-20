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Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi
MSB, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandığını duyurdu.
- AA
- 20.10.2020 - 12:05
- Güncelleme : 20.10.2020 - 12:05
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere, sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandığını bildirdi.
SAHİL GÜVENLİK EĞİTİMİ BAŞLADI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Yerel unsurlarla sağlanan koordine sonucu Libyalı askerlere sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada eğitimden fotoğraflara yer verildi.