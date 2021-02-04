Lil Uzi Vert, alnına 24 milyon dolarlık pembe elmas gömdürdü

Amerikalı rap şarkıcısı Lil Uzi Vert, 24 milyon dolar değerinde bir pembe elması alnına yapıştırdı, dünyada ses getirdi. Rapçi, o elmas için 2017 yılından beri para biriktiğini söyledi.

Rapçilerin mücevherleri, dövmeleri, 'aşırı' savurganlıkları zaman zaman gündem olmuştu.

Ancak 26 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı Lil Uzi Vert, yaptığı son hareketle çıtayı oldukça yükseltti.

2017 YILINDAN BERİ PARA BİRİKTİRİYOR

Amerikalı şarkıcı, 24 milyon dolar değerinde olan pembe bir elmas satın aldı.

Bu elması göstermek için de alnına yapıştırttı ve sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Lil Uzi Vert, neredeyse 10-11 karat olan bu parçayı satın almak için 2017'den bu yana para biriktirdiğini söyledi.

Alnına 24 milyon dolarlık elmas taktıran rapçi İZLE

“ALNIMDA KAYBETME ŞANSIM DAHA AZ”

Bir takipçisinin, elması yüzüğe koymak yerine neden alnına yapıştırmayı seçtiği sorusuna yanıt veren Lil, “Yüzüğü kaybedersem, elması alınıma koyduğumdan daha çok dalga geçecekler. Alnımda yüzüğü kaybetme şansım çok daha az.” dedi.