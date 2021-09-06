Irak ve Suriye örneğini veren Senatör Graham, ABD askerlerinin Afganistan'a yeniden döneceğine inandığını söyledi.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ülkesinin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Graham, Irak ve Suriye'de olduğu gibi tekrar Afganistan'a dönecekleri yönündeki inancını paylaştı.

"IRAK VE SURİYE'YE GERİ DÖNDÜĞÜMÜZ GİBİ..."

Son ABD birlikleri, 20 yıllık savaşın ardından Taliban'ın çekilme için son tarih olarak belirlediği 31 Ağustos'a kadar tahliyelerini tamamladı.

BBC'ye konuşan Graham, "Irak ve Suriye'ye geri döndüğümüz gibi Afganistan'a da geri döneceğiz." dedi.

Lindsey Graham: ABD askerleri, Afganistan'a geri dönecek VİDEO



GEREKÇEYİ AÇIKLADI: BÜYÜK TERÖR TEHDİDİ

Senatör, "ABD'nin öngörülebilir bir gelecekte yeniden Afganistan'a asker göndereceğini ciddi olarak düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Yapmak zorunda kalacağız çünkü (terör) tehdidi çok büyük olacak."