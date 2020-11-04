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    Lindsey Graham, Senato'daki koltuğunu korudu

    Lindsey Graham, Senato'daki koltuğunu korudu

    2003 yılından beri Senato'da bulunan Graham, 2020 seçimlerinde de Senato'ya girmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 07:15
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 07:54
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    ABD'de Senato, yeniden şekillenmeye başladı.

    Ülkede düzenlenen 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, yeniden Senato'ya girdi.

    GRAHAM TEKRAR SENATO'DA

    Güney Carolina Senatörü Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'ı yenerek koltuğunu muhafaza etti.

    Graham, 2003 yılından bu yana Senato'da görev yapıyor, geçtiğimiz yıldan beri Senato Yargı Komitesi'ne başkanlık ediyor.

    TRUMP'A YAKIN İSİMLERDEN

    Donald Trump'a, 2016 yılındaki seçimlerden önce eleştiriler yönelten Graham, daha sonra Trump'ın Senato'daki yakın müttefiklerinden biri oldu.

    TÜRKİYE'YE YAPTIRIM İSTEDİ

    Lindsey Graham'ın, Trump yönetimine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep eden mektup gönderdiği biliniyor.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektubunda Graham, "Sabır süresi çoktan doldu. Yasayı uygulamanızın zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.

    Lindsey Graham, Senato daki koltuğunu korudu #1

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