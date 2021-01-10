Lindsey Graham'a sözlü saldırının ardından meclis üyelerinin güvenlikleri artırıldı

ABD'de bazı Cumhuriyetçilerin tepkiyle karşılaşması sonrasında güvenlik üst düzeye çıkarıldı.

ABD, kanlı Kongre baskınının ardından olağanüstü günlerden geçiyor.

20 Ocak'ta başkanlık görevini Joe Biden'a bırakmaya hazırlanan Donald Trump'a desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kongre'yi işgal girişiminin ardından "Böyle bitsin istemezdim. Yeter artık ben yokum. Artık başkan Biden'dır." dedi.

Graham, bu ifadelerinin ardından Washington Uluslararası Havalimanı'nda Trump destekçilerinin sözlü saldırısına uğradı.

GRAHAM'A TEPKİ: HAİNSİN

Güvenlik görevlileri eşliğinde havalimanından ayrılmak zorunda kalan Graham'a karşı "hain" sloganı atıldı.

Benzer olay, geçen salı günü Utah'ta Salt Lake City Uluslararası Havaalanı'nda yaşandı. Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, bir Trump destekçesinin sözlü tepkisiyle karşılaştı.

Lindsey Graham'a havalimanında sözlü saldırı: Hainsin ViDEO

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Axios'un haberine göre, Federal yetkililer, yaşananların ardından Joe Biden'ın yemin töreni için Washington çıkışlı ve varışlı yapılacak yolculuklarda Kongre üyelerinin güvenliğini artırdı.

ABD'de olağanüstü yeni güvenlik önlemleri, meclis üyeleriyle karşı karşıya gelen öfkeli Amerikalıların artan olaylarını yansıtıyor.

WASHINGTON'DAKİ HAVALİMANLARINDA TEDBİR

"Kongre Üyeleri için Seyahat Güvenliği Bildirimi", üyelerin uçuş güzergahlarını güvenlik görevlilerine sunmayı teşvik ediyor.

ABD Kongre Polisi'nden görevliler ayrıca, güvenlik koordinasyonuna yardımcı olmak için yemin töreni sırasında Baltimore–Washington Uluslararası Havalimanı, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı ve Ronald Reagan Washington National Havalimanı'nda görev yapacak.

UÇUŞU TEHLİKEYE ATANA YAPTIRIM

Federal Havacılık İdaresi de yaptığı açıklamada, uçuş güvenliğini tehlikeye atanlara karşı güçlü yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.