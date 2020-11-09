Lindsey Graham'dan Donald Trump'a sonuçları kabul etme çağrısı

Senatör Graham, seçimde hile iddialarını sürdürerek, Cumhuriyetçilerin sonuçlara itiraz etmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'de Demokratlar, Joe Biden'ın başkan seçilmesini kutlarken, Cumhuriyetçi cephede seçim hilesine yönelik tartışmalar devam ediyor.

Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, "Başkan Donald Trump yenilgiyi kabul etmemeli. Georgia'da 10 binden az oy farkı var. Kuzey Carolina'yı kazanacak. Arizona'da 93 bin oy farkından 20 bin oya kadar düştü ki daha da sayılacak çok oy var." değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURİYETÇİLER MEYDAN OKUMAZSA..."

Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Şayet Cumhuriyetçiler meydan okumaz ve ABD seçim sistemini değiştirmezse bir daha seçilecek bir Cumhuriyetçi başkan olmaz." dedi.

"SEÇİM BİLGİSAYARLARI BOZUKTU"

Cumhuriyetçilere seçime itiraz etmeleri çağrısında bulunan Graham, Michigan'daki seçim bilgisayarlarının şüpheli bir şekilde bozuk olduğuna da dikkat çekti.

ÖLÜ İNSANLARIN OY KULLANDIĞI İDDİASI

Pensilvanya'daki ölü insanlar adına oy kullanıldığı iddialarının bazılarının doğruluğuna da işaret eden Graham, FBI, Senato İstihbarat Komitesi ve Posta Hizmeti Müfettişliği'nin Pensilvanya'nın Erie kentinde bir posta memurunun geç gelen oyları geri tarihli olarak mühürlediği iddialarını soruşturacağını da ifade etti.

Trump kampanyası, seçim sonuçlarını mahkemeye vereceğini açıklamıştı.

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