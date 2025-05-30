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DHA

Premier Lig'de Liverpool'un 20.şampiyonluğunda yaşanan dehşet veren olay, dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor..

İngiltere'deki kutlamalarda kalabalığın arasına giren bir araç, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmuştu..

Mersey-Cheshire Başsavcısı Sarah Hammond ve Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, 26 Mayıs'ta Liverpool kentinde yaşanan olaya ilişkin basın toplantısı yaptı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Toplantıda ismi açıklanan saldırganın, bir şirkette müdür olarak çalışan 53 yaşındaki Paul Desmond Sanders Doyle olduğu duyuruldu..

Başsavcı Hammond, Doyle'un bugün Liverpool'da hakim karşısına çıkacağını ve ‘tehlikeli araç kullanmak’, ‘kasten ağır bedensel zarar vermek’ ile ‘kasten ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs’ suçlarından yargılanacağını bildirdi.

"79 KİŞİ YARALANDI, 7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Sims açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Bu olay çoğumuzu şoke etti ve üzdü. Biliyorum ki, birçok kişide hala soru işaretleri ve endişeler var. Dedektiflerimiz yorulmadan bu soruların cevaplarını bulmak için çalışıyor. Elimizde olduğunda daha fazla bilgiyi paylaşacağız. 79 kişi bu olayda yaralandı. 7 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Umarım tüm yaralılar ve görgü tanıkları iyileşecek zamanı bulur.

İngiliz medyası, Doyle'un bir şirkette müdür olarak çalıştığını ve 3 çocuğu olduğunu duyurdu.