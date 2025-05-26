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Haber Merkezi

Premier Lig'de Liverpool, 84 puanla şampiyonluğa ulaştı..

İngiliz devi 20. lig şampiyonluğuna ulaşırken, ligin resmen sona ermesiyle Liverpool takımı ve taraftarlar bugün şehirde coşkuyla kutlama yaptı.

Ancak taraftarların yaktığı meşaleler nedeniyle şehir kırmızıya bürünürken, korkunç bir olay da meydana geldi..

TARAFTARLARIN ARASINA DALDI

Liverpool taraftarının şampiyonluk kutlaması sırasında bir şahıs, aracıyla kalabalığın içine daldı.

Çok sayıda yaralı olduğu bildirilirken, saldırgan gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.