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    Liz Truss, Başbakan olursa Ruanda gibi Türkiye'ye de göçmen göndermek istediğini söyledi

    İngiltere’nin Dışişleri Bakanı olan ve Muhafazakar Parti liderliği için adaylığını koyan Lis Truss, İngiltere’nin göçmenleri Ruanda’ya gönderme planına Türkiye’yi de eklemeyi düşündüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2022 - 15:27
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    Liz Truss, Başbakan olursa Ruanda gibi Türkiye'ye de göçmen göndermek istediğini söyledi

    İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın istifası sonrası, birçok siyasi başbakanlık için adaylıklarını açıkladı.

    İngiltere’nin Dışişleri Bakanı olan ve Muhafazakar Parti liderliği için adaylığını koyan Lis Truss, seçimleri kazanabilmek adına ırkçı ve popülist söylemlerine devam ediyor.

    Göçmenler için Türkiye planı

    İngiltere’de, Başbakan Boris Johnson’ın yerine gelmek için yarışan adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri olan Liz Truss’ın, Ruanda planına Türkiye’nin de katılmasını isteyeceği öğrenildi.

    The Times’ın edindiği bilgiye göre Liz Truss, başbakan olursa göçmenleri sınırdışı etmek için hazırlanan Ruanda planına Türkiye gibi ülkeleri de eklemeye çalışacak.

    Özel toplantıda açıkladı

    Dışişleri Bakanı, özel olarak milletvekillerine Truss’ın göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmanın benzerini yapmak istediğini söyledi.

    Göçmenler için Türkiye ile müzakere başlatacak

    Buna göre Truss, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olmasına rağmen Türkiye ile müzakereleri başlatmak istediğini ekledi.

    Liz Truss, Başbakan olursa Ruanda gibi Türkiye ye de göçmen göndermek istediğini söyledi #1

    "Türkiye potansiyel ülke olarak gözüküyor"

    Truss'a yakın bir kaynak, "Türkiye'nin Liz'in potansiyel olarak bakacağı türden bir ülke" olduğunu söyledi. Kaynak, "Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru" diye ekledi.

    Muhafazakar Milletvekili Christopher Chope, Truss'ın geçtiğimiz günlerde kendisine Türkiye ve İspanya'yı da içeren diğer ülkelerle benzer anlaşmalar yapmayı planladığını söylediğini aktardı.

    Liz Truss, Başbakan olursa Ruanda gibi Türkiye ye de göçmen göndermek istediğini söyledi #2

    Liz Truss, Başbakan olursa Ruanda gibi Türkiye ye de göçmen göndermek istediğini söyledi #3

    Liz Truss, Başbakan olursa Ruanda gibi Türkiye ye de göçmen göndermek istediğini söyledi #4


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