İngiltere'de Noel öncesi sert kısıtlamaların uygulanacağının açıklanmasının ardından, başkentte alışveriş yoğunluğu yaşandı.

İngiltere, koronavirüs ile mücadele kapsamında 2 haftalık karantina sürecine giriyor.

Yarından itibaren başlayacak kısıtlamalar öncesinde en çok vakanın görüldüğü şehirlerden olan Londra'da yoğunluk yaşandı.

MAĞAZALA AKIN ETTİLER

Londra halkı yağışlı havaya rağmen alışveriş yapmayı tercih ederken, Regent ve Oxford caddelerindeki mağazalar önünde kuyruklar oluştu.

Mağazalara akın eden çoğu kişi ise sosyal mesafe kuralını dikkate almadı.

Londra halkı kısıtlama öncesi mağazalara koştu ViDEO