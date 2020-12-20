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    Londra halkı kısıtlama öncesi mağazalara koştu

    İngiltere'de Noel öncesi sert kısıtlamaların uygulanacağının açıklanmasının ardından, başkentte alışveriş yoğunluğu yaşandı.
    • AA
    • 20.12.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 09:50
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    Londra halkı kısıtlama öncesi mağazalara koştu

    İngiltere, koronavirüs ile mücadele kapsamında 2 haftalık karantina sürecine giriyor.

    Yarından itibaren başlayacak kısıtlamalar öncesinde en çok vakanın görüldüğü şehirlerden olan Londra'da yoğunluk yaşandı.

    MAĞAZALA AKIN ETTİLER

    Londra halkı yağışlı havaya rağmen alışveriş yapmayı tercih ederken, Regent ve Oxford caddelerindeki mağazalar önünde kuyruklar oluştu.

    Mağazalara akın eden çoğu kişi ise sosyal mesafe kuralını dikkate almadı.

    Londra halkı kısıtlama öncesi mağazalara koştu ViDEO

    Londra halkı kısıtlama öncesi mağazalara koştu #1

    Londra halkı kısıtlama öncesi mağazalara koştu #2

    Londra halkı kısıtlama öncesi mağazalara koştu #3

    Londra halkı kısıtlama öncesi mağazalara koştu #4

    Londra halkı kısıtlama öncesi mağazalara koştu #5

    Londra halkı kısıtlama öncesi mağazalara koştu #6

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