Londra tren istasyonunda Ramazan mesajı: Hz. Muhammed'in hadisini yansıttılar İstasyondaki panoya yansıtılan Ramazan mesajındaki ayrıntılar dikkat çekti. Ezan vakitleri ile bir hadisin yayınlanması, İngiltere kamuoyunda ses getirdi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan bir tren istasyonundaki panoda, Ramazan ayı nedeniyle İslami mesajlar yayınlandı.

Panoda sabah ve akşam ezanı saatlerinin yanı sıra İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) bir hadisine yer verildi.

Tren istasyonundaki panoya yansıtılan İslami mesajlar, İngiltere kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ramazan mesajı İngiltere'nin gündeminde

Haberlerde, İngiltere demir yolu işletmecisi Network Rail'ın eleştiri konusu yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Dini söz, yolcuları şaşırttı. Devlete ait tren istasyonu şirketinin 'kızgınlık yaratma' riskiyle karşı karşıya olduğu yönünde uyarılar tetiklendi.

Hz. Muhammed'in hadisi Londra'daki istasyonda yayınlandı

Söz konusu hadiste, "Her insan hata yapabilir. Fakat hata yapanların en hayırlısı çokça tövbe edendir." ifadeleri yer alıyor.

Network Rail sözcüsü, Ramazan ayını kutladıklarını söyledi. King's Cross istasyonunun çeşitli ve çok kültürlü bir iş gücünden oluştuğu belirtildi.

"Diğer dinleri de kutluyoruz"

Ayrıca, dini önem taşıyan zamanlarda, istasyonun çeşitliliğini ve kapsayıcılığını kutlamak için buna benzer mesajlara yer verildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı: