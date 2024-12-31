Londra'da 10 milyon sterlin değerinde hırsızlık

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Londra'da büyük bir hırsızlık yaşandı.

St John's Wood bölgesindeki Avenue Road'da bulunan bir ev, hırsızların hedefi oldu.

Evin ikinci katındaki pencereden içeri giren hırsız, dünyanın en pahalı çantalarını üreten Hermes markasına ait Crocodile Kelly çantaları, 15 bin sterlin nakit para ve 10.4 milyon sterlin değerinde, aralarında benzersiz takıların da bulunduğu takıları çaldı.

LONDRA TARİHİNİN EN BÜYÜK EV SOYGUNLARINDAN BİRİ

Evlerinin soyulduğunu gören ev sahipleri büyük bir üzüntü yaşadı.

Metropolitan Polisi, olayın, 20'lerinin sonlarından 30'larının başlarına kadar bir beyaz adam tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

HIRSIZI YAKALATANA 500 BİN STERLİN

Ev sahipleri, şüphelinin yakalanıp cezalandırılmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 500 bin sterlin ödül teklifinde bulundu. Polis, şüphelinin koyu renkli bir kapüşonlu, kargo pantolon ve gri bir beyzbol şapkası giydiğini ve yüzünü gizlediğini açıkladı.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ EŞYALAR ÇALINDI

Çalınan eşyalar arasında dikkat çeken bazı benzersiz parçalar da yer alıyordu. Bunlar arasında, De Beers markasına ait iki kelebek şekilli pırlanta yüzük, Katherine Wang tarafından tasarlanmış kelebek şekli pembe safir küpeler ve Van Cleef'in altın, pırlanta ve safirden yapılmış bir kolyesi bulunuyor.

Avenue Road, Londra'nın en pahalı bölgelerinden biri olan Swiss Cottage ile Regent's Park arasında yer alıyor ve burada oldukça değerli mülkler bulunuyor. Detektif Konstabl Paulo Roberts, kaybolan eşyaların çoğunun tasarımlarının benzersiz olduğunu, bu yüzden kolayca tanınabileceklerini belirtti.

İKİNCİ BİR ÖDÜL DAHA

Roberts, şunları söyledi:

Bu, şüphelinin bilinmeyen bir silah ile evin içine girdiği ve mağdurların evine sızarak onların huzurunu ihlal ettiği cesurca bir suçtur. Avenue Road, NW8 bölgesinde bulunan ve şüpheliyi gören herkesi ya da bu takıları görüp satan birini ya da başka bir bilgiye sahip olanları polise veya anonim olarak Crimestoppers'a başvurmaya çağırıyoruz.

Ev sahipleri, çalınan takıların geri getirilmesi için sağlanacak bilgiye, değerinin yüzde 10'u kadar ikinci bir ödül daha sunuyor.