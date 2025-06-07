Londra'da halk aşırı tasarruf politikalarına karşı sokağa döküldü

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Londra’da binlerce kişi, hükümetin kamu harcamalarını kısmasına ve refah sisteminde yaptığı reformlara karşı sokağa çıktı.

Gösteri, "The People’s Assembly" adlı kampanya grubunun çağrısıyla düzenlendi.

Katılımcılar arasında sendikacılar, aktivistler ve çeşitli kampanya gruplarının temsilcileri yer aldı.

MİLLETVEKİLLERİ KONUŞMA YAPTI

Whitehall’da yapılan mitingde, milletvekilleri Jeremy Corbyn ve Diane Abbott da konuşma yaptı.

Eylemin amacı, hükümete güçlü bir mesaj vermek ve kesintilerden en fazla etkilenen kesimlerin sesi olmak olarak ifade edildi.

"ZENGİNİ VERGİLENDİRİN, KESİNTİYİ DURDURUN"

Yürüyüşe katılan protestocular, "Zengini vergilendirin, kesintileri durdurun – savaşa değil refaha bütçe", "Nükleer silah yerine hemşire", "Savaşı değil, kesintiyi kesin" gibi pankartlar taşıdı.

Eylemciler, kış yakıt ödemelerinin kaldırılması, iki çocuk kuralının sürdürülmesi, PIP (kişisel bağımsızlık ödeneği) ve evrensel krediye erişimin kısıtlanması gibi uygulamaların toplumdaki eşitsizliği artırdığını vurguladı.

HALKIN HİZMETLERE ERİŞİMİ TEHLİKEDE

The People’s Assembly sözcüsü, kamu hizmetlerinin içinde bulunduğu krizden çıkmak için "mali kurallara körü körüne bağlılığın" terk edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada, "Gerçek zor kararlar, zenginlerin gizli servetlerinin vergilendirilmesi, adil ücret, kamu hizmetlerine yatırım ve NHS’in güçlendirilmesiyle alınır" denildi.

FARKLI GRUPLAR ORTAK TALEPLERLE YÜRÜDÜ

Yürüyüşe Ulusal Eğitim Sendikası, Yeşiller Partisi, Devrimci Komünist Parti, Raylı Ulaşım ve Denizcilik Sendikası (RMT) gibi birçok grup destek verdi.

Etkinlik, sağlık, engelli hakları, barınma ve refah sistemine yatırım çağrısında bulunan toplulukları bir araya getirdi.

"AYRIMCILIĞA, YOKSULLUĞA VE NEFRETE KARŞI YÜRÜYORUZ"

The People’s Assembly, ülkede aşırı sağın yükselişine, ırkçılığa ve siyasi başarısızlıklara dikkat çekerek şunları söyledi:

İnsanların hayatlarının iyileştiği, kırılgan kesimlerin gözetildiği ve çocuk yoksulluğunun sona erdiği bir toplum istiyoruz. 7 Haziran’da eğitim, NHS, refah, mülteciler ve çocuklarımızın gelişebileceği bir toplum için yürüyüşteyiz.

Gösterinin ardından yapılan açıklamalarda, mücadelenin süreceği ve tasarruf politikalarına karşı kamuoyu baskısının artırılacağı vurgulandı.