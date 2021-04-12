İngiltere'nin başkentinde bir grup, koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesiyle soluğu mağazalarda aldı.

İngiltere'de koronavirüs kapsamında alınan tedbirler gevşetilirken, normalleşme yolunda ikinci aşamaya geçildi.

Bugünden itibaren İngiltere'de mağazalar, spor salonları tekrar açıldı.

Salgının yayılmasını önlemek için kapatılan restoranların açık hava alanları da hizmet vermeye başladı.

MAĞAZALARDA YOĞUNLUK

Mağazaların açılmasıyla alışveriş tutkunu bir grup, içeriye akın etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Görüntüyü çeken kişi, "İstedikleri ürünlerin stokta olmadığını öğrendiklerinde ön girişten ayrıldılar." dedi.

Londra'da kısıtlamaların gevşetilmesiyle mağazalara akın başladı ViDEO

BAŞBAKAN JOHNSON: SORUMLU DAVRANIN

Öte yandan güzellik salonları, hayvanat bahçeleri, parklar ve kütüphaneler İngiltere'de açılan diğer yerler arasında bulunuyor.

Ülkede düğünler en fazla 15, cenaze törenleri ise 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirilebilecek.

Başbakan Boris Johnson, esnemeyle birlikte halktan dikkatli olmalarını ve sorumlu davranmalarını istedi.