Euro
9.7298
0.27%
Dolar
8.1616
0.09%
Altın
457.12
-0.04%
Borsa
1.388
-0.36%
Bitcoin
489.000
-0.52%
EXEN Coin
23.36
1.38%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Londra'da kısıtlamaların gevşetilmesiyle mağazalara akın başladı

    İngiltere'nin başkentinde bir grup, koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesiyle soluğu mağazalarda aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Londra'da kısıtlamaların gevşetilmesiyle mağazalara akın başladı

    İngiltere'de koronavirüs kapsamında alınan tedbirler gevşetilirken, normalleşme yolunda ikinci aşamaya geçildi.

    Bugünden itibaren İngiltere'de mağazalar, spor salonları tekrar açıldı.

    Salgının yayılmasını önlemek için kapatılan restoranların açık hava alanları da hizmet vermeye başladı.

    MAĞAZALARDA YOĞUNLUK

    Mağazaların açılmasıyla alışveriş tutkunu bir grup, içeriye akın etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    Görüntüyü çeken kişi, "İstedikleri ürünlerin stokta olmadığını öğrendiklerinde ön girişten ayrıldılar." dedi.

    Londra'da kısıtlamaların gevşetilmesiyle mağazalara akın başladı ViDEO

    Londra da kısıtlamaların gevşetilmesiyle mağazalara akın başladı #1

    BAŞBAKAN JOHNSON: SORUMLU DAVRANIN

    Öte yandan güzellik salonları, hayvanat bahçeleri, parklar ve kütüphaneler İngiltere'de açılan diğer yerler arasında bulunuyor.

    Ülkede düğünler en fazla 15, cenaze törenleri ise 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirilebilecek.

    Başbakan Boris Johnson, esnemeyle birlikte halktan dikkatli olmalarını ve sorumlu davranmalarını istedi.

    Londra da kısıtlamaların gevşetilmesiyle mağazalara akın başladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir