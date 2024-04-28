Londra'da tasmasız köpeği polis etkisiz hale getirdi Tasmasız ve ağızlıksız bir köpek Londra'da polisi tarafından etkisiz hale getirilirken, o anlar bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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ensonhaber.com

Başıboş sokak köpeği Türkiye'nin olduğu kadar dünyada da birçok ülkenin sorunu haline geldi.

Londra'da polis ekipleri, tasmasız ve ağızlıksız dolaşan bir köpeğe ise hemen müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, köpeğin saldırgan bir tavır içinde olduğu görüldü.

Köpeği etkisiz hale getirdi

Çevredekiler köpeği sakinleştirmeye çalışarak, polise tepki gösterdi. Bir polis ise şok tabancası ile köpeği vurdu.

İngiltere’de ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan köpek saldırılarından sonra American Bully XL türü beslemek yasaklanmıştı.