İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir kadın, elinde cep telefonuyla olacaklardan habersiz bir şekilde yürüyordu.
O sırada arkadan bisikletiyle hızla yaklaşan hırsız, kadının telefonunu alarak uzaklaştı.
Kar maskeli hırsızın telefonu çalma anı
Kameranın anbean kaydettiği görüntüde, hırsızın kar maskesi taktığı görülüyor.
İngiliz basını, şehirde benzer suçlarda artış yaşandığına dikkati çekti. Londra'nın, turistler tarafından tercih edilme oranında azalma yaşanabileceğine ilişkin endişelere yer verildi.
Londra uyarısı: Sağınıza solunuza bakın
Görüntüyü paylaşan hesap, "Londra'da yürürken sağınıza solunuza bakın." şeklinde bir not düştü.
'Geri dön' diye bağırdı
Telefonunu çalan hırsızın ardından bağıran talihsiz yaya, "Hey, geri dön." dediyse de başaramadı.
Londra sakinleri, "Dışarıdayken iki elim her zaman telefonumda. Bu yüzden yürürken telefonumu çıkarmayı bıraktım." şeklinde yorumlarda bulundu.
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