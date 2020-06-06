Londra'da yüz binler George Floyd için sokaklarda

Londra'da yüz binler George Floyd için sokaklarda

Tüm dünyaya yayılaran etkisini gittikçe artıran ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda, Londra sokaklarını dolduran İngilizler, adaler sloganları attı.

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemler, tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Protestoların yoğun yaşandığı İngiltere’nin başkenti Londra da, günlerdir Floyd için adalet gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

VİRÜS YASAKLARINA RAĞMEN MEYDANLAR DOLDU

Geçtiğimiz günlerde yapılan protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında gerginlik çıkmasının ardından suların durulmadığı ülkede, bugün de kalabalık yürüyüşler düzenlendi.

Londra'da yüz binler George Floyd için sokaklarda İZLE

Başkent Londra’daki Parlamento Meydanı’nda toplanan yüz binlerce kişi “Adalet yoksa barış yok” sloganları attı.

"PROTESTOLARINIZI EVDEN YAPIN" ÇAĞRISI

Ülke genelinde yapılan koronavirüs uyarılarına rağmen evlerde kalmayan ve sosyal mesafeye uymadan yürüyen kalabalıklar, hükümet tarafından eylemlerini bitirmeye çağrıldı.

Yetkililer, göstericilere “Floyd için olan tepkileri evlerinden göstermeleri gerektiği” yönünde çağrı yapsa da, yasaklara aldırmayan göstericiler tarihi bir kalabalıkla meydanlarda slogan atmaya devam etti.