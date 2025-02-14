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Haber Merkezi

İngiltere'de alçak provokasyon..

Dün öğleden sonra Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir eylemci, Kur'an-ı Kerim yaktı..

Olay cep telefonu kamerasına yansırken, Kur'an-ı Kerim'i yakan eylemciye ise bıçaklı bir adam saldırdı.

EYLEMCİYİ DÖVÜP YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, eylemciyi tekme tokat döven adamın, elindeki kitabı alarak eylemciye tükürdüğü görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken yetkililer, saldırı amaçlı silah bulundurma ve ağır yaralama şüphesiyle eylemciyi döven adamı gözaltına aldıklarını duyurdu..