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Los Angeles kentinde deprem
ABD'nin Los Angeles kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
- 04.06.2020 - 06:41
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kentinin 193 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ridgecrest bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Can kaybının olmadığı deprem, Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.