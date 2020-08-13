Ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, hızla yayılan alevler nedeniyle bölge sakinleri için tahliye kararı verildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kenti yakınlarında yer alan Lake Huges bölgesindeki orman, alevlere teslim oldu.

Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

100 EV TAHLİYE EDİLDİ

Hızla yayılan alevler nedeniyle bölge sakinleri için tahliye emri verilirken, 100 ev boşaltıldı. Los Angeles County İtfaiye Departmanı, alevlerin yaklaşık 10 bin hektarlık alana yayıldığını ve 500'den fazla itfaiye eri ile yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Los Angeles yakınlarında orman yangını

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangınının nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma olayı bildirilmedi. Öğleden sonra çıkan yangın hızla yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcıyor.