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    Los Angeles yakınlarında orman yangını

    Ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, hızla yayılan alevler nedeniyle bölge sakinleri için tahliye kararı verildi.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 10:49
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 10:49
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    Los Angeles yakınlarında orman yangını

    ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kenti yakınlarında yer alan Lake Huges bölgesindeki orman, alevlere teslim oldu.

    Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    100 EV TAHLİYE EDİLDİ

    Hızla yayılan alevler nedeniyle bölge sakinleri için tahliye emri verilirken, 100 ev boşaltıldı. Los Angeles County İtfaiye Departmanı, alevlerin yaklaşık 10 bin hektarlık alana yayıldığını ve 500'den fazla itfaiye eri ile yangına müdahale edildiğini açıkladı.

    Los Angeles yakınlarında orman yangını

    MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

    Yangınının nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma olayı bildirilmedi. Öğleden sonra çıkan yangın hızla yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

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