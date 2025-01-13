Los Angeles yangınlarında zenginler özel itfaiye ekiplerine yöneldi: Saati 2 bin dolar

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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, hızla yayılan orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

Bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar, özellikle zengin mahalleleri etkisi altına almış durumda.

Şu ana kadar yangın kaynaklı can kaybının sayısı ise 24 olarak bildirildi.

Pasifik Palisades gibi ünlü semtlerde, birçok lüks mülk yangın nedeniyle büyük zarar görürken, bölge sakinleri çaresizlik içinde yangınla mücadele ediyor.

Aralarında Türklerin de bulunduğu birçok ünlünün evi de yangınlarda küle döndü.

DEVLET KAYNAKLARI YETERSİZ KALDI

Şimdiye kadar ABD tarihinin en maliyetli yangını olarak kabul edilen felakette devlet kaynakları yetersiz kalınca devreye özel yangın koruma şirketleri girdi.

Hollywood seçkinlerinin ve zengin mahalle sakinlerinin, mülklerini korumak için bu özel şirketlere yöneldiği belirtiliyor.

Yangına müdahale etmeye başlayan özel ekiplerin fiyatları ise saatlik 2 bin dolardan başlıyor.

Özel yangın koruma şirketi Covered 6 ‘ın ​​sahibi Chris Dunn, Hollywood seçkinlerinin kendi mülklerine özel hizmetler için yarışırken telefonunun sürekli çaldığını ifade etti.

ÖZEL İTFAİYE EKİPLERİNE SERVET HARCADILAR

Özel yangın koruma şirketleri, orman yangınlarıyla mücadelede yardımcı sağlamak için genellikle eyalet ve yerel yönetimlerle sözleşme yaparken, son yıllarda Kaliforniya'nın itfaiye firmaları, kendi su kaynakları, kamyonları, hortumları, yangın söndürme kimyasalları ve diğer endüstriyel sınıf ekipmanlarıyla "çağrı üzerine" hizmetler sunmaya başladı.

Çaresiz yüzde birlik kesimin, Kaliforniya'nın en pahalı orman yangınları Los Angeles'ın en zengin mahallelerinden bazılarını yutmaya devam ederken, malikanelerini korumak için özel profesyonel itfaiye ekiplerine servet harcamaya devam ettiği ifade edildi.

LOS ANGELES NEDEN YANIYOR

Los Angeles bölgesinde başlayan yangınlar, henüz tamamen netleşmeyen sebeplerle ortaya çıktı.

Şu ana kadar herhangi bir yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına dair kanıt bulunmadı. Ancak, rüzgar koşulları, kuru hava ve su kaynaklarının kısıtlı olması, yangınların hızla büyümesine neden oldu.

Bölge ve hava koşulları göz önüne alındığında yangın uzmanları, ilk akıllarına gelenin elektrik hatları olduğunu söyledi. Şiddetli rüzgarlar hatların birbirine çarpmasına ve aşırı sıcak erimiş metalden oluşan küçük topların dökülmesine neden olabilir.

Los Angeles İlçe Şerif Departmanı'nda kundakçıları soruşturan emekli dedektif Ed Nordskog, "Eğer zemin gerçekten kuruysa ve rüzgar esiyorsa yangın çıkar" dedi.