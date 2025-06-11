Los Angeles'ta esnaf yağmalara karşı önlem almaya çalışıyor

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Amerika'da protestolar büyüyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla protestolar gerçekleştirilmeye başladı.

4 gündür süren protestolarda şiddet artarken, esnaf ise zor günler geçiriyor.

Protestocular, Los Angeles'ın birçok bölgesinde dükkanları yağmalamaya başladı.

ESNAF ÖNLEM ALIYOR

ABD'nin Los Angeles kentinde yağmalamaların başlamasının ardından esnaflar dükkanlarını tahta bariyerlerle kapatıyor.

Ancak buna rağmen yağmalamaların önüne geçilemiyor. Dün süren saldırılarda hem giyim hem de teknoloji mağazaları yağmalandı.

LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kaliforniya Valisi Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuş ve bunun durdurulması için federal mahkemeye başvurmuştu.