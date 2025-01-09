Amerika büyük bir yangınla mücadele ediyor..
Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde dört farklı noktada çıkan orman yangınları, 2 gündür kontrol altına alınamadı..
Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley bölgelerinde süren yangınlarda alevler, gittikçe daha geniş bir alana yayılıyor.
100 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE KARARI
Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 100 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.
"ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta 'acil durum' ilan etti.
YANGIN ÖNCESİ VE SONRASI
Yangınından sonra çekilen görüntüler ile önceki uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ise yangının etkilerini gözler önüne serdi.
VİLLALAR KÜL OLDU
Öncesinde havuzlu ve bahçeli villaların olduğu bölgenin yangın sonrasında harabeye döndüğü görüldü..
GAZZE'DEKİ YIKIMI HATIRLATTI
Los Angeles'taki görüntüler akıllara Gazze'yi getirdi..
İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırdığı Gazze'de çekilen drone görüntülerinde de savaştan önce binlerce binanın ayakta olduğu kentte, geriye enkazlar kaldı.
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