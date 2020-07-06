Louvre Müzesi, 3 ay sonra kapılarını açtı

Müzeyi ziyaret sırasında maske kuralına uyulduğu görüldü.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi, koronavirüs nedeniyle 3 ay kapalı kaldı.

Dünyaca ünlü müze, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Efsane 'Mona Lisa' tablosu ve müzenin antikalar koleksiyonu da dahil olmak üzere önemli sergiler yeniden görücüye çıktı.

LOUVRE, ZİYARETÇİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI

Müzeyi yerli ve yabancı turistler ziyaret etti. Müze her ne kadar ziyaretlere açılsa da, sosyal mesafenin sorunlu olduğu bazı galerilerin kapalı kalmaya devam edeceği ifade edildi.

FRANSA’DA SON DURUM

Fransa’da toplamda 166 bin 960 koronavirüs vakası tespit edildi. 77 bin 60 kişi iyileşirken; 29 bin 893 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 60 bin 7 aktif vaka bulunuyor.