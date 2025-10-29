Louvre Müzesi'nde çalınan eserler hala kayıp: Bir gün geri döneceklerine inanıyorum

Paris Savcısı Laure Beccuau, düzenlediği basın toplantısında soyguna ilişkin soruşturmada önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Beccuau, gözaltındaki iki zanlının, Apollo Galerisi’ne girerek Kraliyet mücevherlerini çalmakla suçlandığını ifade etti.

Zanlıların sorgulama sırasında olaya kısmen karıştıklarını itiraf ettiklerini aktaran savcı, her iki şüphelinin de “organize hırsızlık” suçlamasıyla sorgu hakimlerinin karşısına çıkarılacağını söyledi.

"ESERLERİN BULUNACAĞINA DAİR UMUDUMU KORUYORUM"

Beccuau, çalınan takıların hala bulunamadığını belirterek, “Bir gün bulunacaklarına ve Louvre Müzesi’ne, dolayısıyla Fransız halkına iade edileceğine dair ümidimi koruyorum.” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜRÜLEN TAÇ HASAR GÖRDÜ

Savcı, hırsızların kaçarken düşürdüğü 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait tacın ciddi hasar gördüğünü, restore edilmesinin zor olacağını söyledi.

Beccuau ayrıca, müze içinde bir suç ortaklığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Çalınan eserlerin satılamayacağını belirten Beccuau, bu takıları satın alan herkesin “hırsızlık suçunu gizleme” suçunu işlemiş olacağını hatırlattı.

DNA ÖRNEKLERİYLE KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin, 2010’dan bu yana Fransa’da yaşayan 34 yaşında Cezayirli bir erkek olduğu, kimliğinin motor üzerindeki DNA örnekleriyle tespit edildiği açıklandı.

Diğer zanlının ise 39 yaşında, Fransa doğumlu olduğu ve müzenin kırılan camlarında DNA izlerine rastlandığı belirtildi.

Beccuau, soyguna karışan dört kişiden daha geniş bir grubun da olaya dahil olabileceği ihtimaline dikkat çekti. Zanlılar, “organize hırsızlık” suçundan 15 yıl, “suç örgütü kurma” suçundan ise 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

7 DAKİKALIK SOYGUN, 88 MİLYON EUROLUK KAYIP

Louvre Müzesi’nde 19 Ekim sabahı sadece 7 dakika süren soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden 9 eser çalındı, kaçış sırasında düşürülen İmparatoriçe Eugénie’nin tacı ise hasarlı halde bulundu.

Çalınan 8 mücevherin toplam değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Soygun sonrası hazırlanan Sayıştay raporunda, müzenin güvenlik donanımlarında “sürekli ve ciddi gecikmeler” yaşandığı, bunun da önemli güvenlik açıklarına yol açtığı belirtildi.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, olayın ardından Senato Kültür Komisyonu’nda ifade vererek sorumluluğunu kabul etti, ancak Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından istifası reddetti.

Soygunun ardından müzede sergilenen bazı mücevherler, güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası’na taşındı.