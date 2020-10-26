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- Louvre Müzesi'nden heykel alan Afrikalı: Bizden çaldıklarınızı almaya geldim
Louvre Müzesi'nden heykel alan Afrikalı: Bizden çaldıklarınızı almaya geldim
Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ne giden Afrikalı bir aktivist, müzede bulunan bir eseri alarak çıkışa yürüdü. Görevlileri harekete geçiren olayda aktivist, "Bizden çaldıklarınızı almaya geldim." dedi.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 10:55
Fransa'nın dünyaca ünlü turistik kenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi, ilginç bir aktivizm olayına tanıklık etti.
Dün Louvre Müzesi'ne giren Afrikalı bir protestocu, müzede bulunan eseri yerinden söktükten sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı.
"BİZDEN ÇALINANLARI ALMAYA GELDİM"
Müze görevlilerinin müdahale ettiği aktivist "Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim." ifadelerini kullandı.
Kendilerinden çalınan malları talep etmeye geldiğini söyleyen protestocunun eylemi, oldukça dikkat çekti.
Louvre Müzesi'nden heykel alan Afrikalı: Bizden çaldıklarınızı almaya geldim VİDEO