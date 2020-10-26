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Louvre Müzesi'nden heykel alan Afrikalı: Bizden çaldıklarınızı almaya geldim

Louvre Müzesi'nden heykel alan Afrikalı: Bizden çaldıklarınızı almaya geldim

Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ne giden Afrikalı bir aktivist, müzede bulunan bir eseri alarak çıkışa yürüdü. Görevlileri harekete geçiren olayda aktivist, "Bizden çaldıklarınızı almaya geldim." dedi.