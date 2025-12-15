Louvre Müzesi'nin başına gelmeyen kalmadı: Bu sefer de grev nedeniyle kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin başı dertten kurtulmuyor...

Müze yönetimi, yoğun ziyaretçi ilgisi ve grev nedeniyle açılışın ertelendiğini duyururken, gün içinde olası bir açılma durumunda ziyaretçilerin bilgilendirileceğini açıkladı.

Kötü çalışma koşulları ve güvenlik eksikliklerini protesto eden müze çalışanları ise Louvre’un önünde toplanarak “Louvre Müzesi grevde” yazılı pankartlar açtı.

TEKNİK ARIZALAR, BAKIMSIZLIK VE YETERSİZ PERSONEL

Genel Emek Federasyonu (CGT), Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT) ve SUD sendikaları, 8 Aralık’ta yaptıkları ortak açıklamayla greve gidileceğini duyurmuştu.

Sendikalar, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye gönderdikleri mektupta, teknik arızalar, yetersiz personel ve bakımsız bina koşulları nedeniyle müzenin ziyaretçiler için “bir çileye dönüştüğünü” ifade etti.

Mektupta, bu sorunlar nedeniyle müzenin taahhüt edilen saatlerde dahi açık kalamadığına dikkat çekildi.

SU SIZINTISI TARİHİ KİTAPLARI ÇÜRÜTTÜ

Louvre’da 26 Kasım’da yaşanan bir başka olay da çalışanların tepkisini artırmıştı. Yanlışlıkla açılan bir vana sonucu Mısır antik eserlerinin bulunduğu bölümde tavandan su sızıntısı meydana gelmiş, yüzlerce eserin zarar gördüğü belirtilmişti.

Çalışanlar, bu tür kazaların binanın eski teknik donanımı ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle “öngörülebilir” olduğunu savunarak yönetimi eleştirdi.

SOYGUNUN YANKILARI SÜRÜYOR

Paris’te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi’nde 19 Ekim sabahı düzenlenen soygunda, Apollo Galerisi’nden “paha biçilemez” değerde 9 mücevher çalınmıştı.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç ise daha sonra müze dışında hasarlı halde bulunmuştu. Yaklaşık 7 dakika süren soygunun, 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

GÜVENLİK AÇIKLARI

Sayıştayın ön raporunda, müzede güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında ciddi ve sürekli gecikmeler yaşandığı, bunun da güvenlik açığı oluşturduğu vurgulandı.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun sonrası Senato Kültür Komisyonu’nda ifade vermiş, sorumluluğu kabul ederek Kültür Bakanı’na istifasını sunduğunu ancak bu istifanın kabul edilmediğini açıklamıştı.

Soygunun ardından müzede sergilenen bazı mücevherler güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası’na taşınırken, olayla bağlantılı olarak 3 kişi tutuklandı. Çalınan eserlerin toplam değerinin yaklaşık 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.