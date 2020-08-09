Lübnan Başbakanı Diyab: Erken seçim isteyeceğim

Ülkedeki kriz durumuna işaret eden Hasan Diyab, erken parlamento seçimlerini gerçekleştirmeden Lübnan'ı krizden kurtaramayacaklarını söyledi.

Lübnan, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama ve sonrasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle erken seçime hazırlanıyor.

Başbakan Hasan Diyab, ülkeyi her geçen gün daha da siyasi ve ekonomik krize sürükleyen zor durumdan çıkmak için erken seçim teklifinde bulunacağını bildirdi.

"SEÇİM OLMADAN KRİZDEN ÇIKAMAYIZ"

Lübnan'daki televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında Diyab, "Erken parlamento seçimleri yapmadan ülkenin yapısal krizinden çıkamayız." görüşünü paylaştı.

Başkent Beyrut'ta yaşanan patlamada 150'den fazla kişi hayatını kaybederken, en az 6 bin kişi yaralandı. Yaklaşık 300 bin kişi de evsiz kaldı.

LÜBNAN'DA ERKEN SEÇİM HAZIRLIĞI

Diyab, "Pazartesi günü, erken parlamento seçimleri için bir kanun tasarısı taslağı sunmayı teklif edeceğim." dedi.

Başbakan Diyab'ın konuşmasından kısa bir süre önce, bir grup gösterici Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

Lübnan'da ilk genel seçimler, 9 yıl sonra Mayıs 2018'de yapılmıştı.

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