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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bir dizi temasta bulunmak üzere Lübnan'a gitti.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve beraberindeki heyet, havaalanında Meloni'yi karşılamak için hazır bulundu.
Ancak karşılamada şaşırtan anlar yaşandı.
Meloni yerine başka bir kadını öptü
İtalyan lider Meloni'yi uçağının önünde bekleyen Mikati, uçaktan ilk inen kadın diplomatı Meloni sanarak selamlayıp öptü.
Danışmanlarının uyarısı sonrası yanlışını düzelten Mikati, uçaktan Meloni'nin inmesini bekledi.
Gülümseten anlar ortaya çıktı
Mikati, bir süre sonra uçağın merdivenlerinde karşıladığı Meloni'yi selamladı.
Gülümseten anlar kameraya böyle yansıdı...
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