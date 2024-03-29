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Lübnan Başbakanı Mikati, Meloni yerine yardımcısını öptü

Lübnan Başbakanı Mikati, Meloni yerine yardımcısını öptü Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesine ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve heyetini havalimanında karşıladı. İtalyan lideri uçağının önünde bekleyen Mikati, Meloni yerine yanlışlıkla başka birini öptü.