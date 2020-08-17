Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İstifa etmem imkansız

Başbakan Diyab'dan sonra gözlerin çevrildiği Mişel Avn, görevden ayrılması için ülkede yeterli koşulların olmadığını söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlama, geniş bir alana zarar verdi.

170'den fazla kişinin öldüğü, 6 binden fazla yaralanmanın olduğu patlamanın ardından Başbakan Hasan Diyab hükümeti istifa etti.

Diyab'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a da istifa çağrıları yapılıyor.

"İSTİFAM MÜMKÜN DEĞİL"

Fransız basınına konuşan Cumhurbaşkanı Avn, "Bu imkansız, çünkü bir güç boşluğuna yol açar. Hükümet istifa etti. İstifa ettiğimi bir düşünün. İktidarın sürekliliğini kim sağlayacak?" dedi.

Avn, istifa çağrılarıyla ilgili görüşlerini, "İstifa edersem, bir an önce seçimlerin düzenlenmesi gerekir. Ancak ülkedeki mevcut durum, bu tür seçimlerin organizasyonlarına izin vermiyor." şeklinde sürdürdü.

PATLAMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmaya değinen Mişel Avn, durumun karmaşık olduğunu belirterek, soruşturmanın beklendiği gibi çok kısa bir sürede tamamlanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Yargı Konseyi'nden soruşturmayı denetlemesini istediğini ifade eden Lübnan Cumhurbaşkanı, soruşturma için "bağımsız yargıç" çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

4 Ağustos'ta meydana gelen patlama, halkı yetkililere tepki için sokağa dökerken, gösteriler şiddete dönüşmüştü.

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