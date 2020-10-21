Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: Yolsuzluk, yönetimimizde kök saldı

Mişel Avn, ülkede ekonomik durumun daha da kötüleştiğini belirtti. Avn, yolsuzluğun iktidarları döneminde kurumsallaştığını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından halktan gelen tepkiler üzerine istifa eden hükümetin yerine yenisini kurma görevini vereceği yarınki istişare görüşmelerinden önce halka hitaben, bir televizyon konuşması yaptı.

Avn, reformları engellemeye çalışanlara karşı hükümeti kurma görevini verme ve sonrasında da kabineyi oluşturma sorumluluğunu, anayasanın kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda yerine getireceğini söyledi.

"YOLSUZLUK, İKTİDARIMIZDA KURUMSALLAŞTI"

"Yolsuzluğun, iktidar ve yönetimimizde kurumsallaşarak kök saldığı bir aşamaya geldik." diyen Avn, "Reform ise tamamen aksini yapan yetkililer ile siyasilerin dillerinde tekrarlanan bir slogana dönüştü." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkede kötüleşen ekonomik durumu daha fazla vatandaşın sırtına yükleme lüksüne sahip olmadıklarının altını çizerek, "Kapsamlı sosyal koruma sisteminin yokluğunda halkımızın sosyal durumunu sormak istiyorum. Ekonomik, sosyal ve mali olarak yaşadıklarımızdan bizi kurtaracak girişime yaklaşımımız nedir?" diye konuştu.

"BU SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA"

Bakanlar Kurulunun temmuz ayında Merkez Bankası hesaplarının özel denetim şirketlerince incelenmesine verdiği onayı da hatırlatan Avn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası hesaplarına mali denetim, mevcut çöküntünün sebeplerini öğrenmek amacıyla hükümetin aldığı bir karar olmasına rağmen ne oldu? Dolayısıyla bugün benim, önce hükümeti kurma görevi için ismi belirleme ve sonrasında da kabineyi oluşturmada yer almam gerek. Hükümeti kuracak kişi, yolsuzluk bataklığını kurutma ve reformları hayata geçirecek sorumluluğun altından kalacak mı? Ey parlamenterler, bu sizin sorumluluğunuzdur. Lübnanlıları temsilen sizler, denetleme ve sorgulamaktan sorumlusunuz."

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TEKNOKRATLAR HÜKÜMETİ GİRİŞİMİ SONUÇ VERMEDİ

Lübnan'da Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab hükümeti, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesinin ardından halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.

Söz konusu patlamanın ardından Lübnan'daki mevcut durumdan istifade etmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki krize karşı reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulması ve sonrasında Paris'te Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenlenmesi girişimini başlatmıştı.

Macron'un söz konusu girişimi, ABD yaptırımlarının hedefindeki Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kendi paylarına düşen bakanlıklara getirilecekler konusunda, 31 Ağustos'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in taleplerini reddetmesiyle başarısızlığa uğramıştı.

Edib, 26 Eylül'de Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade ettiğini duyurmuştu.

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LÜBNAN'DAN EKONOMİK KRİZ

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

HARİRİ İDDİASI

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Avn'ın yarın yapacağı istişare görüşmelerinden sonra Sünni Müstakbel Hareketi lideri eski Başbakan Saad el-Hariri'yi hükümeti kurmakla görevlendirebileceği konuşuluyor.