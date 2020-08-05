Lübnan Sağlık Bakanı'ndan uluslararası yardım çağrısı

Hamad Hasan, patlamada hastanelerin zarar görmesinin ardından ülkelere seslendi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada, sağlık ekipmanlarının bulunduğu depolar yıkıldı.

Ülkedeki can kaybı 100'e yükselirken, yaralı sayısı 4 bini geçti.

ÜLKELERE YARDIM ÇAĞRISI

Olayından ardından Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Hasan, daha önce ülke basınına yaptığı açıklamada, patlamanın çok yüksek sayıda yaralanmalara ve geniş çapta hasara yol açtığını bildirmişti.

BÖLGEDEKİ HASTANELER HASAR ALDI

Öte yandan, patlamanın meydana geldiği noktanın çevresinde 2 kilometreye kadar tüm hastanelerin hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Beyrut'taki patlamanın farklı açılardan görüntüleri ViDEO