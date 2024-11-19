Lübnan ve Hizbullah, ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul etti

İHA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor.

Orta Doğru topraklarında süren gerilimin tırmanmasını engellemek amacıyla ABD ve Mısır, birçok kez iki ülke arasında ateşkesi sağlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bu görüşmeler sonuç vermezken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkesinin Lübnan’a yönelik saldırılarının ateşkes sağlansa bile devam edeceğini açıklamıştı.

Lübnan, bugün ABD tarafından sunulan ateşkes önerisiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

İSRAİL'LE ATEŞKES ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

ederken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ve Hizbullah arasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin Yardımcısı Ali Hassan Khalil yaptığı açıklamada, ateşkese yönelik çabayı çatışmaları sona erdirmek için yürütülen çabayı bugüne kadarki en ciddi çaba olarak niteledi.

Khalil, Lübnan ve Hizbullah'ın ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.

"İSRAİL ÇÖZÜM İSTEMEZSE SORUN ÇIKABİLİR"

Lübnan'ın ABD'nin Lübnan Büyükelçisine ateşkes önerisine yazılı cevap verdiğini aktaran Khalil, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Amos Hochstein’ın anlaşma ile ilgili Beyrut’a seyahat ettiğini sözlerine ekledi.

Khalil, girişimin başarısının İsrail tarafına bağlı olduğunu dile getirerek “Eğer İsrail çözüm istemezse çok sayıda sorun çıkarabilir” dedi. İsrail’in “ateş altında” müzakere yürütmeye çalıştığını kaydeden Khalil, “Bu bizim duruşumuzu etkilemeyecek.” dedi.