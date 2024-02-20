Lübnan'da 3 katlı bina çöktü: 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 katlı binanın yıkılması sonucu 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü ve 17 kişinin enkaz altında kaldığı ifade edildi.

AA & Ensonhaber

Lübnan'ın resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre Başkent Beyrut’un güneyinde yer alan Şuveyfat bölgesinde daha önce boşaltılması talimatı verilen 3 katlı bina çöktü.

Binada bulunanların çoğunun Suriyeli mülteciler olduğu, enkaz altında şu ana kadar 1'i çocuk 2'si kadın toplam 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kadının sağ çıkarıldığı ifade edildi.

Enkaz altındaki 17 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Enkaz altında kalan 17 kişiye ulaşılması için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu binanın eski olduğu ve son günlerde meydana gelen şiddetli yağışların binanın zemininde kayma ve duvarlarında çökmeye neden olduğu belirtildi.