Lübnan'da acı tablo: Can kaybı 3 bin 100'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıları sürdürüyor.
Dünyanın gözleri önündeki bu soykırım, Gazze ile sınırlı kalmıyor.
Katil sürüsü, yıkım ve katliamı Lübnan'a da taşıdı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
3 BİN 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarda 37 kişinin öldüğü, 105 kişinin yaralandığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik devam eden saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 100'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 658'e ulaştığı kaydedildi.
GÖÇ DALGASI SÜRÜYOR
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 553 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.
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