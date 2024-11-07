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Lübnan'da acı tablo: Can kaybı 3 bin 100'e yükseldi

Lübnan'da acı tablo: Can kaybı 3 bin 100'e yükseldi İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 100'e, yaralı sayısı ise 13 bin 658'e ulaştı.