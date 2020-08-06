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Lübnan'da bir çocuk enkazın altından çıkarıldı

Lübnan'da bir çocuk enkazın altından çıkarıldı

Beyrut'ta meydana gelen patlamada yıkılan bir binanın enkazında 27 saat kalan küçük bir çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.