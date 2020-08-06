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    Lübnan'da bir çocuk enkazın altından çıkarıldı

    Beyrut'ta meydana gelen patlamada yıkılan bir binanın enkazında 27 saat kalan küçük bir çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 05:25
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    Lübnan'da bir çocuk enkazın altından çıkarıldı

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken, onlarca kişinin ise halen kayıp olduğu açıklandı.

    27 SAATTİR ENKAZIN ALTINDAYDI

    Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, Beyrut'un El Cumiza bölgesinde patlama sonucu yıkılan bir binanın altında kalan küçük bir çocuğu kurtardı.

    27 saat boyunca enkaz altında kalan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

    Lübnan'da bir çocuk enkazın altından çıkarıldı VİDEO


    Lübnan'da bir çocuk enkazın altından çıkarıldı #1

    Lübnan'da bir çocuk enkazın altından çıkarıldı #2

    Lübnan'da bir çocuk enkazın altından çıkarıldı #3

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