Lübnan'daki patlama anı, AVM'nin güvenlik kamerasında

Patlamayla birlikte moloz parçaları insanlara çarptı. Bölgede bir cami ve hastane büyük hasar meydana geldi.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama, bölgede hayatı altüst etti.

Bir depoda dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle yüzlerce bina ağır hasar gördü. Bunlar arasında Muhammed Al-Amin Camii ve El Rum Hastanesi de var.

Şiddetli patlama nedeniyle Beyrut şehir merkezinde bulunan Muhammed Al-Amin Camii kullanılamaz hale geldi.

CAMİ VE HASTANEDE HASAR BÜYÜK

Lübnan'ın en büyük camilerinden biri olan ve Sultanahmet Camii olarak da adlandırılan Muhammed Al-Amin Camii'nin, patlamanın şiddeti ile pencereleri, kapıları ve duvarları yıkıldı.

HASTANEDE 18 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, yaptığı açıklamada, Beyrut'taki El Rum Hastanesi'nin patlamadan dolayı tamamen hizmet dışı kaldığını bildirdi. Hasssan, patlamada El Rum Hastanesi'nde 18 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

PATLAMANIN ŞİDDETİ KAMERADA

Beyrut’u adeta savaş alanına çeviren şiddetli patlama, bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde patlamanın şiddetiyle kopan moloz ve cam parçalarının alışveriş merkezi önündeki insanlara çarptığı görülüyor.