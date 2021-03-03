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    Lübnan’da demir deposunda patlama

    Depodaki patlama ile 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 16:17
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    Lübnan’da demir deposunda patlama

    Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki Bab Al-Tabbaneh bölgesinde bulunan bir demir deposunda patlama gerçekleşti.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastameye kaldırıldı.

    Yerel kaynaklara göre, patlama bir kamyonun depoda yükünü boşalttığı sırada meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Lübnan’da demir deposunda patlama: 1 ölü, 4 yaralı

    Lübnan’da demir deposunda patlama #1

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