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    Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü

    Ekonomik ve siyasi çalkantıların yaşandığı Lübnan’da halk, siyasi çözüm talep etmek için yeniden sokaklara döküldü.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 14:48
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    Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü

    Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz şiddetlenirken, Lübnan’ın başkenti Beyrut, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akdeniz sahilinde yer alan Sayda kentlerinde protestocular yeniden sokaklara çıktı.

    PROTESTOLARIN ANA NEDENİ EKONOMİK KRİZ

    Protestocular; yoksulluk oranının artması, alım gücünün düşmesi, 2019 yılından bu yana Lübnan para biriminin döviz karşısında değerini kaybetmesi ve yaşam koşullarının kötüleşmesinden şikayetçi.

    Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü VİDEO

    ARBEDE ÇIKTI, GÖSTERİCİLER ORTALIĞI ATEŞE VERDİ

    Sayda kentinde yolları kapatan protestocular, lastik ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis kalabalığı dağıtmaya çalışırken, yaşanan arbede şiddetlendi. Yaşanan çatışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

    Ölü veya yaralı sayısı ile ilgili açıklama yapılmazken, yollarda yanan lastiklerin ve çöp konteynerlerinin eyleme katılmayan halkın iş yerlerine ulaşması da engellendi.

    Lübnan da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü #1

    Lübnan da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü #2

    Lübnan da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü #3

    Lübnan da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü #4

    Lübnan da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü #5

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