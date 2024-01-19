Lübnan’da halk sokağa döküldü! Merkez Bankası'na havai fişekle saldırdılar Ülkede mevduat hesaplarının dondurulmasıyla paralarını çekemeyen mudiler, Merkez Bankası'na havai fişek fırlattı.

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İHA

Lübnan'da tansiyon bir kez daha yükseldi.

Bölgede 2019’dan bu yana ekonomik kriz yaşanıyor.

Bu nedenle hükümet mevduat hesaplarını dondurma kararı aldı. Ardından bankalardan paralarını çekemeyen halk duruma tepki göstermeye başladı.

Halk sokağa döküldü

Bunun üzerine halk, bugün bir kez daha sokağa çıktı.

Mevduat sahiplerini temsil eden "Mudilerin Çığlığı (Depositors Outcry)" adlı oluşum, çağrıda bulundu.

Havai fişek fırlattılar

Ardından Merkez Bankası binasının önünde bir araya gelen kalabalık grup, paralarının iade edilmesini istedi.

Bazı göstericiler Merkez Bankası'na havai fişek fırlattı, bazıları ise bina önündeki yolu trafiğe kapatarak araç lastiklerini ateşe verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)