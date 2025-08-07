Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına onay

Lübnan Bakanlar Kurulu, ABD'nin İsrail'in saldırılarını durdurması ve işgal ettiği beş bölgeden geri çekilmesi karşılığında Hizbullah da dahil tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasını öngören teklifini kabul etti. Ancak kabinede Hizbullah ve Emel Hareketi'ni temsil eden beş Şii bakan, söz konusu planı protesto ederek toplantıdan ayrıldı.

SİLAHLI GRUPLAR SİLAHSIZLANDIRILACAK, İSRAİL İHLALLERİ DURDURACAK

Enformasyon Bakanı Paul Morcos, teklifin ilk sayfasında yer alan “tüm silahların devletin denetimine alınması” ve “silahlı grupların silahsızlandırılması” maddelerinin onaylandığını açıkladı. Morcos, Lübnan’ın kabul ettiği şartlar arasında İsrail’in işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi, hava, kara ve denizden yapılan tüm ihlallerin durdurulması ve İsrail-Lübnan ile Lübnan-Suriye sınırlarının netleştirilmesi gibi başlıkların yer aldığını belirtti.

Silahsızlandırmanın Hizbullah’ın itirazına rağmen nasıl hayata geçirileceğine dair soruları da yanıtlayan Morcos, sürecin Lübnan ordusu tarafından hazırlanacak ve ağustos sonuna dek tamamlanması öngörülen bir takvime göre işleyeceğini söyledi.

ABD'NİN 4 AŞAMALI TEKLİFİ

ABD’nin sunduğu yol haritası dört aşamadan oluşuyor:

1. Aşama (15 gün): Lübnan hükümeti, Hizbullah’ın 31 Aralık’a kadar tamamen silahsızlandırılacağına dair bir kararname yayımlayacak. Aynı dönemde İsrail’in Lübnan’a yönelik tüm askeri operasyonları durdurulacak.

2. Aşama (60 gün): Lübnan, silahsızlandırma planını uygulamaya koyacak; İsrail ise güneydeki beş işgal noktasından çekilmeye başlayacak. Bu süreçte Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin koordinasyonuyla İsrail’in elindeki Lübnanlı tutuklular serbest bırakılacak.

3. Aşama (90 gün): İsrail, kalan iki bölgeden de tamamen çekilecek. Lübnan’da altyapı çalışmalarına başlanacak ve enkaz kaldırma çalışmalarıyla yeniden inşa süreci için zemin hazırlanacak.

4. Aşama (120 gün): Hizbullah’ın elinde kalan ağır silahlar —füzeler ve İHA’lar dahil— imha edilecek. ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Katar ve diğer müttefik ülkeler tarafından Lübnan’ın ekonomik toparlanmasını desteklemek üzere uluslararası bir konferans düzenlenecek.