Lübnan'da İsrail saldırılarındaki can kaybı 3 bin 287’ye yükseldi

AA

İsrail, Gazze'deki masumları öldürmeye devam ederken bir yandan da rotasını Lübnan'a çevirdi.

Orta Doğu adeta ateş çemberine döndü.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 88 kişinin de yaralandığını belirtti.

CAN KAYBI 3 BİN 287'YE YÜKSELDİ

Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 287’ye, yaralıların sayısının ise 14 bin 222’ye yükseldiğini ifade etti.