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    Lübnan’da sel felaketi

    Lübnan'ın Aakkar eyaletinde sağanak yağışın ve fırtınanın neden olduğu sel felaketi maddi hasara neden oldu.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 02:55
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    Lübnan’da sel felaketi

    Lübnan’ın Aakkar eyaletinde aralıksız seyreden sağanak yağış ve fırtınalar, eyaletin birçok bölgesinde sel felaketine neden oldu.

    DÜKKANLAR, EVLER VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

    Yaşanan sel felaketinde eyalet genelinde birçok kafe ve restoranın yanı sıra, ev ve araçlar maddi hasar gördü. Sel felaketi nedeniyle bir kereste fabrikası çökerken, olayda yaralı ve ölü olmadığı belirtildi.

    Lübnan’da sel felaketi #1

    TARIM ARAZİLERİNDE HEYELAN

    Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle tarım arazilerinde toprak kayması yaşandığı belirtildi. Çiftçiler, tarlalarını vuran selin ardından Tarım Bakanlığı başta olmak üzere, devlet yetkilerinden kendilerine yardımda bulunulması ve hasarın telafi edilmesi için çağrıda bulundu.

    Lübnan’da sel felaketi #2

    Lübnan’da sel felaketi #3

    Lübnan’da sel felaketi #4

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