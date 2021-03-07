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- Lübnan’da sürücü, yolu kapatan protestocuları ezdi: 7 yaralı
Lübnan’da sürücü, yolu kapatan protestocuları ezdi: 7 yaralı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Choueifat otoyolunda bir araç sürücüsü, yolu kapatan göstericilerin geçişe izin vermemesi üzerine aracını protestocuların üzerine sürdü.
- İHA
- 07.03.2021 - 03:30
- Güncelleme : 07.03.2021 - 04:20
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneydoğusunda yer alan Choueifat otoyolunda düzenlenen protestoda korku dolu anlar yaşandı. Otoyolu ulaşıma kapatan protestocular tarafından geçişine izin verilmeyen bir sürücü, lüks aracını protestocuların üzerine sürdü.
7 KİŞİ YARALANDI, PROTESTOCULAR ARACA SALDIRDI
Toplamda 7 kişinin yaralandığı olaya tepki olarak protestocular, lüks araca saldırarak aracı kullanılmaz hale getirdi. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, lüks aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Lübnan’da sürücü, yolu kapatan protestocuları ezdi: 7 yaralı-Video
LÜBNAN'DA EKONOMK KRİZ PROTESTOLARI
Öte yandan Lübnan’da doların ilk kez 10 bin Lübnan lirasına yükselmesinin ardından geçtiğimiz günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.