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    Lübnan’da sürücü, yolu kapatan protestocuları ezdi: 7 yaralı

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Choueifat otoyolunda bir araç sürücüsü, yolu kapatan göstericilerin geçişe izin vermemesi üzerine aracını protestocuların üzerine sürdü.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 03:30
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 04:20
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    Lübnan’da sürücü, yolu kapatan protestocuları ezdi: 7 yaralı

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneydoğusunda yer alan Choueifat otoyolunda düzenlenen protestoda korku dolu anlar yaşandı. Otoyolu ulaşıma kapatan protestocular tarafından geçişine izin verilmeyen bir sürücü, lüks aracını protestocuların üzerine sürdü.

    7 KİŞİ YARALANDI, PROTESTOCULAR ARACA SALDIRDI

    Toplamda 7 kişinin yaralandığı olaya tepki olarak protestocular, lüks araca saldırarak aracı kullanılmaz hale getirdi. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, lüks aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

    Lübnan’da sürücü, yolu kapatan protestocuları ezdi: 7 yaralı-Video

    LÜBNAN'DA EKONOMK KRİZ PROTESTOLARI

    Öte yandan Lübnan’da doların ilk kez 10 bin Lübnan lirasına yükselmesinin ardından geçtiğimiz günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

    Lübnan’da sürücü, yolu kapatan protestocuları ezdi: 7 yaralı #1

    Lübnan’da sürücü, yolu kapatan protestocuları ezdi: 7 yaralı #2

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