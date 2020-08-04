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    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
    • AA
    • 04.08.2020 - 18:38
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 18:38
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    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

    Lübnan'da Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama- İZLE

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    Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

    Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

    Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

    Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #1

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